Résidence nomade : festival des arts itinérants Bergerac, 10 septembre 2022, Bergerac.

Résidence nomade : festival des arts itinérants Salle du P’tit Chat Noir Rue jean Nicot Bergerac

2022-09-10 – 2022-09-11 Salle du P’tit Chat Noir Rue jean Nicot

Bergerac 24100

Résidence Nomade c’est LE festival référence en matière d’arts itinérants en Dordogne. Initié par le Théâtre de la Gargouille, le festival Résidence Nomade est né en 2017.

Ludique, et accessible aux petits et aux grands, Résidence Nomade présente le panel de formes et de structures de l’itinérance artistique.

Rendez-vous dans la prairie du Petit Chat Noir, pour découvrir théâtre, nouveau cirque, entresorts forains sous chapiteau ou en caravanes !

¨Pokoa Cie Azul Bangor, Cirque plein d’Air, Commando R.I.S TUGA, Le Grimaçathon, DJ , jeux en bois, exposition …

+33 5 53 22 54 76

©Gargouille

Salle du P’tit Chat Noir Rue jean Nicot Bergerac

