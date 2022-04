Résidence musicale avec Föze La Châtre, 27 avril 2022, La Châtre.

Résidence musicale avec Föze La Châtre

2022-04-27 – 2022-04-27

La Châtre Indre

Ils figent le temps et redistribuent les heures perdues. Alors les corps s’enclenchent et s’élancent à la conquête d’un vaste monde. Ils allient analogique et numérique, empruntant aussi bien à l’indie pop qu’au rock alternatif, à l’électro ou la folk.

La MJCS s’anime et reçoit Föze en résidence.

accueil@mjcs.fr https://mjcslachatre.jimdofree.com/

La Châtre

