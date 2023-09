Cet évènement est passé Atelier Pronote Résidence Monmousseau Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier Pronote Résidence Monmousseau Bègles, 19 septembre 2023, Bègles. Atelier Pronote Mardi 19 septembre, 18h00 Résidence Monmousseau Gratuit – Pour tous – Sans inscription ATELIER PRONOTE Les équipes du Centre Social et Culturel l’Estey, du CCAS, la MDS, de l’association Remue Méninges et l’APSB vous proposent de commencer à prendre en main ou approfondir vos connaissances de l’application Pronote ! Informations, échanges, toutes les équipes seront disponibles pour vous aider dans les fonctionnalités de cet outil. Résidence Monmousseau Rue Gaston Monmousseau 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 03 49 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

