Gironde Cinéma de plein air Résidence Monmousseau Bègles, 3 août 2023, Bègles. Cinéma de plein air Jeudi 3 août, 21h45 Résidence Monmousseau Gratuit – Pour tous L’été commence ! Venez profiter d’une soirée cinéma de plein air, dans la ville de Bègles. N’oubliez votre chaise, fauteuil, tabouret… et/ ou votre plaid…ainsi que du popcorn pour une touche sucré… ou salé ! Jeudi 3 août, à Monmousseau à partir de 21h45 – Film : Le voyage de Chihiro

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Partie avec ses parents, la petite Chihiro échoue dans une ville fantôme peuplée d'anciens dieux et régie par la sorcière Yubaba. Ici, les nouveaux arrivants sont transformés en animaux, afin d'être mangés. Pour retarder l'échéance fatidique Chihiro va devoir travailler…

Résidence Monmousseau
Rue Gaston Monmousseau 33130 Bègles

2023-08-03T21:45:00+02:00 – 2023-08-03T23:45:00+02:00

