Gérone En Transition Résidence Maurici Park Empuriabrava, 10 juillet 2023, Empuriabrava. En Transition 11 – 15 juillet Résidence Maurici Park Inscription avec tarif au quotient familial entre 30€ et 50 € Séjour de 5 jours en Espagne pour 10 jeunes habitants dans les QPV Mistral Lys Rouge Camine visant à questionner les sujets de transition écologique et favoriser l’apprentissage en complémentarité avec le cursus scolaire par l’approche du loisirs et de la découverte. Résidence Maurici Park Joan Carles 17487 Empuriabrava Empuriabrava 17486 Gérone Catalogne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcanatolefrance.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

