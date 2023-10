Cet évènement est passé Exposition photos et objets à la Résidence Marie Laurencin de l’EHPAD de Lille Résidence Marie Laurencin de l’Ehpad de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition photos et objets à la Résidence Marie Laurencin de l’EHPAD de Lille Résidence Marie Laurencin de l’Ehpad de Lille Lille, 26 juin 2019, Lille. Exposition photos et objets à la Résidence Marie Laurencin de l’EHPAD de Lille 26 juin – 4 juillet 2019 Résidence Marie Laurencin de l’Ehpad de Lille Gratuit La Résidence Marie Laurencin de l’EHPAD de Lille ouvre grand ses portes et propose donc une exposition photos dans le cadre de Lille 3000 Eldorado. Fruit d’un travail photographique (et artistique) autour de différentes animations qui ont égayé le lieu depuis quelques mois et dernièrement autour d’un panneau passes-têtes réalisé pour Lille 3000 Eldorado, cette exposition poursuit l’envie de mélanger les publics, les générations et le dedans/dehors au seul bénéfice des résidents qui se sont prêtés au jeu ! Pour des raisons d’organisation, l’exposition sera visible les mercredis (jour des enfants) et jeudi (après le marché) de 14 à 16h…après la sieste et avant le goûter quoi… C’est gratuit en plus ! Venez découvrir l’exposition et échanger avec les résidents de l’EHPAD. Résidence Marie Laurencin de l’Ehpad de Lille 1, place des poètes Lille Lille Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328361339 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-26T14:00:00+02:00 – 2019-06-26T16:00:00+02:00

2019-07-04T14:00:00+02:00 – 2019-07-04T16:00:00+02:00 Grégory WILLAUME Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Résidence Marie Laurencin de l'Ehpad de Lille Adresse 1, place des poètes Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Résidence Marie Laurencin de l'Ehpad de Lille Lille latitude longitude 50.623918;3.0518

Résidence Marie Laurencin de l'Ehpad de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/