[**>> lien vers le site**](https://sofilm.fr/sofilm-de-genre-appel-a-projets-2022/) ### **Résidences SOFILM** **pour le cinéma de genre** En partenariat avec le CNC, Canal+, Wild Bunch et Bordeaux Métropole SO FILM, en partenariat avec le CNC, Canal +, Wild Bunch et Bordeaux Métropole organise un ensemble de résidences de création et un parcours de cinéma dédiés au cinéma de genre. Ces résidences ont pour objectif de renouveler le long-métrage de cinéma de genre en France et de proposer des modes d’écriture innovants en laissant davantage de place aux expériences d’écriture collective, à la littérature, à la musique. Elles permettent également d’associer, très tôt dans l’écriture des projets, les principaux acteurs de la fabrication des films. **20 PROJETS DE LONG-MÉTRAGE SÉLECTIONNÉS** Si vous êtes réalisateur ou scénariste et que vous avez réalisé ou écrit au moins un court métrage sélectionné en festival, vous pouvez participer aux Résidences SO FILM en proposant votre projet de cinéma fantastique, science-fiction, de polar, thriller sous forme d’un synopsis de 3 pages. Les porteurs de projets seront accueillis dans les résidences à partir de juin 2022. À l’issu des résidences, les travaux seront présentés à l’ensemble des partenaires. **DES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR DES SCÉNARISTES, DES AUTEURS BD, DES COMPOSITEURS ET DES EFFETS SPÉCIAUX** En parallèle d’un accompagnement par des scénaristes, il sera proposé aux auteurs de travailler sur les univers visuels et musicaux de leur projet en collaboration avec des auteurs BD et des compositeurs expérimentés. Une expertise technique de chaque projet sera également réalisée par des techniciens des grands studios français d’effets spéciaux. **DOSSIER DE CANDIDATURE** Dossier à déposer jusqu’au 16 mai 2022 à l’adresse : [residences@sofilm-festival.fr](mailto:residences@sofilm-festival.fr) Le dossier de demande doit comprendre : – Une fiche de renseignement à télécharger par ici. – Un bref résumé (5 lignes max.) – Un synopsis développé (3 pages) – Note d’intention du scénariste et/ ou du réalisateur (1 page) – Notes d’intention éventuelles des contributeurs artistiques, producteur, compositeur… (1 page par contributeur) – CV du scénariste et/ou du réalisateur – CV éventuels des producteurs et contributeurs artistiques – Liens vers vos principales réalisations, écrites et/ou visuelles – Eléments visuels (facultatif) NB : Le dossier doit être sous forme d’un PDF unique, et doit être en version française, en police Arial, corps 12. Tout dossier incomplet sera refusé. Tout dossier remis est définitif. **CALENDRIER DES RÉSIDENCES** – Fin mai : annonce des participants aux Résidences 2022 – 9 juin 2022 : lectures publiques au festival LES TROPICALES by SOFILM des projets sélectionnés – Juin 2022 : 1ère session de résidence, développement sous forme de traitement des projets de film – Septembre 2022 : 2eme session de résidence, développement sous forme de traitement des projets de film – Octobre 2022 : sélection des 10 projets lauréats – Mars 2023 : 2ème résidence, écriture d’une première version **Renseignements :** residences@sofilm-festival.fr

