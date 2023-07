Lire en Balade Résidence Les Sapins Saint-Valery-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Lire en Balade Résidence Les Sapins Saint-Valery-en-Caux, 5 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux. Lire en Balade Mercredi 5 juillet, 15h00 Résidence Les Sapins Entrée Libre Laura et Fabien vous donnent rendez-vous en compagnie de Françoise Legendre (Autrice) sur les pelouses de la Résidence Les Sapins pour des temps de lecture et un Goûter Résidence Les Sapins Rue Max Leclerc Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-05T15:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00 ©pixabay Détails Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Résidence Les Sapins Adresse Rue Max Leclerc Ville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime Lieu Ville Résidence Les Sapins Saint-Valery-en-Caux

Résidence Les Sapins Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-valery-en-caux/