Visite guidée de la résidence Les Mouettes Résidence Les Mouettes Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée de la résidence Les Mouettes Résidence Les Mouettes Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée de la résidence Les Mouettes 16 et 17 septembre Résidence Les Mouettes Les Mouettes

(Association Normande pour l’Accueil et le Logement des Jeunes Travailleurs)

(17e – 19e S)

Visites commentées autour de l’histoire de cet ensemble architectural, aujourd’hui l’une des 13 résidences de l’ANLAJT.

Sam 16 et dim 17 : de 14h à 18h Résidence Les Mouettes 62 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ANLAJT Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Résidence Les Mouettes Adresse 62 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Résidence Les Mouettes Rouen

Résidence Les Mouettes Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/