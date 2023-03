Le marché de la résidence Les Jardins du Vélodrome Résidence Les jardins du Vélodrome (ex. Résidence le Vert Pré) Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Le marché de la résidence Les Jardins du Vélodrome Résidence Les jardins du Vélodrome (ex. Résidence le Vert Pré), 1 avril 2023, Roubaix. Le marché de la résidence Les Jardins du Vélodrome 1 et 2 avril Résidence Les jardins du Vélodrome (ex. Résidence le Vert Pré) Le personnel de la résidence Les Jardins du Vélodrome et l’association Familles Résidents Amis et Personnel (AFRAP) organisent leur traditionnelle exposition-vente d’objets réalisés par des artisans, commerçants de la région et les bénévoles de l’AFRAP.

Cette manifestation ouverte à tous permet aux résidents et au public de découvrir de belles réalisations. Les bénéfices sont reversés à l’AFRAP afin de financer des sorties et des animations pour les résidents. Résidence Les jardins du Vélodrome (ex. Résidence le Vert Pré) Rue Pierre de Coubertin , Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 20 99 12 31 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Centre Hospitalier de Roubaix

