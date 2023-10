LOTO SOLIDAIRE Résidence « Les Jardins d’Ombeline » Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde LOTO SOLIDAIRE Résidence « Les Jardins d’Ombeline » Carbon-Blanc, 8 octobre 2023, Carbon-Blanc. LOTO SOLIDAIRE Dimanche 8 octobre, 14h30 Résidence « Les Jardins d’Ombeline » Loto solidaire > Dimanche 8 octobre à 14h30, à la résidence « Les Jardins d’Ombeline » 24 rue racine. Les résidents de la résidence animent un loto solidaire dans le cadre de la semaine bleue et d’octobre rose.

L’ensemble des fonds seront reversés pour la lutte contre le cancer du sein. Lots : panier gourmand, cartes cadeaux bowling, laser game, yoga, coiffeur, fleuriste et bien d’autres ! 2€ le carton. Réservations conseillées à animatrice.carbonblanc@orpea.net ou 05 57 30 89 04 Résidence « Les Jardins d’Ombeline » 24 rue racine carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:animatrice.carbonblanc@orpea.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Carbon-Blanc, Gironde

Lieu
Résidence "Les Jardins d'Ombeline"
Adresse
24 rue racine carbon-blanc
Ville
Carbon-Blanc
Departement
Gironde

