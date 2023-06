Le CSC mobile revient ! Résidence Les Finances Villenave-d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Le CSC mobile revient ! Résidence Les Finances Villenave-d’Ornon, 30 août 2023, Villenave-d'Ornon. Le CSC mobile revient ! Mercredi 30 août, 16h00 Résidence Les Finances Pour tous – Gratuit Fort de ses succès précédents, le centre socioculturel Saint-Exupéry renouvelle ses visites dans votre quartier. Au programme, des ateliers ludiques pour toutes les générations, dans une ambiance musicale. Réparation de vélo et petits objets électriques

Animation autour de l’environnement

Jeux de plein air

Activités manuelles

Lecture pour les plus petits

Informations sur les CSC

Bar à jus Résidence Les Finances Avenue Fernand Coin, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 40 08 80 80 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 40 08 80 85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T16:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:00:00+02:00

