Marché de Noël à la résidence Les Ecrivains Résidence Les Ecrivains Guérande, 2 décembre 2023, Guérande.

Marché de Noël à la résidence Les Ecrivains Samedi 2 décembre, 10h00 Résidence Les Ecrivains

Un marché en intérieur avec les commerçants de la Presqu’île.

Restauration sur place avec « Roule Tambouille ».

Au profit de la fondation ORPEA.

Résidence Les Ecrivains 42 avenue des Mimosas 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 06 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.guerande@orpea.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.orpea.com/maison-de-retraite-les-ecrivains-guerande-44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-a-la-residence-les-ecrivains-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

MARCHE Y|LESECRIVAINS|MARCHEDENOEL021223