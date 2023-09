Ce que l’oeil voit / duo danse et trompette en paysage Résidence les 4 Vents Leers Catégories d’Évènement: Leers

Nord Ce que l’oeil voit / duo danse et trompette en paysage Résidence les 4 Vents Leers, 8 octobre 2023, Leers. Ce que l’oeil voit / duo danse et trompette en paysage Dimanche 8 octobre, 15h00 Résidence les 4 Vents Résidence les 4 Vents 13 Rue Léon Gambetta, 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T15:30:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T15:30:00+02:00 @La pluie qui tombe Détails Catégories d’Évènement: Leers, Nord Autres Lieu Résidence les 4 Vents Adresse 13 Rue Léon Gambetta, 59115 Leers Ville Leers Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Résidence les 4 Vents Leers latitude longitude 50.679793;3.24829

Résidence les 4 Vents Leers Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leers/