Atelier participatif de chant choral Mercredi 30 août, 14h00 Résidence Le Petit Bois Entrée libre

Cet atelier (1h30) de pratique sera proposé et animé par l’Ensemble Vocal Syllepse, sur la base de répertoire nouveau (apporté par les chanteurs), du répertoire déjà travaillé lors des interventions régulières mise en place par l’Ecole de musique sur l’année 2022-2023, et d’une préfiguration de celui de l’année 2023-2024 (grâce à un travail en amont entre l’intervenante régulière de l’Ecole de musique et Syllepse). Il permettra de mobiliser les résidents et d’œuvrer à la convivialité lors de la rencontre-concert, et d’intégrer les participants dans le temps fort prévu.

Résidence Le Petit Bois 23 Av. Albert Thomas, 69190 Saint-Fons Saint-Fons 69190 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 70 56 54 https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-maisons-de-retraite/residence-autonomie/RHONE-69/st-fons-69190/residence-du-petit-bois/690788534 Maison de retraite pour personnes agées

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T15:30:00+02:00

© Benoit Morros