VIRÉE EN MINI-BUS AVEC ÉVASION OCCITANE Résidence Le Molière Résidence Le Molière Sète, 27 avril 2023, Sète.

Sète,Hérault

En compagnie de votre chauffeur privé, partez à la découverte de notre belle région, de la mer a la montagne, l’Occitanie vous émerveillera par la multitude de ses paysages, le contraste de ses couleurs et la diversité de ses sites. Nous vous proposons des sorties à la demi journée, à la journée, quelques jours ou quelques heures..

2023-04-27 09:00:00 fin : 2023-09-14 12:00:00. EUR.

Résidence Le Molière

Sète 34200 Hérault Occitanie



In the company of your private chauffeur, discover our beautiful region, from the sea to the mountains, Occitania will amaze you with its multitude of landscapes, its contrasting colors and the diversity of its sites. We offer half-day, full-day, day or hour-long excursions.

En compañía de su chófer privado, salga a descubrir nuestra hermosa región, del mar a la montaña, Occitanie le sorprenderá por la multitud de sus paisajes, el contraste de sus colores y la diversidad de sus lugares. Le proponemos excursiones de media jornada, de jornada completa, de un día o de una hora.

Entdecken Sie mit Ihrem privaten Fahrer unsere schöne Region. Vom Meer bis zu den Bergen wird Sie Okzitanien mit seinen vielfältigen Landschaften, kontrastreichen Farben und abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten in Staunen versetzen. Wir bieten Ihnen halbtägige, ganztägige, mehrtägige oder mehrstündige Ausflüge an.

