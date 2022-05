Résidence L’aurore | Alain Michard | LOUMA Caen, 23 mai 2022, Caen.

Résidence L’aurore | Alain Michard | LOUMA Studio 24 24, Rue de Bretagne Caen

2022-05-23 19:20:00 – 2022-05-27 Studio 24 24, Rue de Bretagne

Caen Calvados

Le bout de la nuit. C’est un voyage harassant, entre sommeil et éveil, entre les rêves et les peurs, entre le désir de prolonger le repos et celui de se jeter dans l’action.

L’aurore est un moment de transformation, de passage douloureux et magique. La brume dans la forêt, la bascule progressive du noir et blanc dans la couleur, l’apparition d’un animal solitaire, un instant de suspension des sons, entre les cris des animaux nocturnes et leurs cousins du jour, l’engourdissement du froid trahit par l’espoir d’un peu de chaleur. La tiédeur et les odeurs des corps dans la tanière que devient le lit dans la nuit. Les voix des amants, traversées par les sons de la ville au bout de la nuit, les rares pas sur les trottoirs, les voitures-balais, les cris d’enfants réveillés par un cauchemar. Du lit à la forêt, ce sont les mêmes ressorts, les mêmes tensions, les mêmes transformations qui sont à l’oeuvre.

Dans le cadre du dispositif « Accueil-Studio » soutenu par le ministère de la Culture.

Ouverture publique au Studio 24, Caen le vendredi 27 mai à 18h30.

formation.residence@chorege-cdcn.com +33 6 85 64 06 58 https://chorege-cdcn.com/

Studio 24 24, Rue de Bretagne Caen

