BATUCADA BAIA JOIA / MASSILIA REGGAE / JAGDISH KONEXYION Résidence L’Abeille La Ciotat, 16 juin 2023, La Ciotat.

BATUCADA BAIA JOIA / MASSILIA REGGAE / JAGDISH KONEXYION Vendredi 16 juin, 18h30 Résidence L’Abeille Gratuit / Plein air

En partenariat avec les habitants, grand concert à l’Abeille le 16 Juin à partir de 18h30 avec :

– BATUCADA BAIA JOIA

– MASSILIA REGGAE CLUB : Prince Tatou et Deejay Kayalik

Un sound system à l’ancienne, 100% vinyle, juste pour danser et s’amuser en écoutant de la bonne musique.

REGGAE CLUB c’est une soirée en 2 parties:

D’abord, une remontée dans le temps avec Prince Tatou qui pour l’occasion ressortira les trésors de sa discothèque : du ska, du rocksteady et le reggae des débuts. Une sélection de pépites musicales sorties entre 1966 et 1973, l’adolescence du reggae, une musique joyeuse, puissante, loin des clichés et des normes. Une musique libre et populaire, le rythme des rude boys des ghettos de Kingston et des prolos des banlieues britanniques. Du reggae peu souvent entendu, dansant, baroque et nerveux.

Pour suivre, DJ Kayalik nous ramènera au présent (et même au futur) avec sa science des platines et une sélection énergique du meilleur du reggae digital, mixé avec talent et inventivité par un des grands parmi les Djs marseillais. Un son entre ragga et hiphop pour terminer la soirée en beauté !

Reggae Club c’est l’occasion d’user ses souliers, un moment pour les boulégants et les boulégantes, pas du reggae pour fatigués !

– JAGDISH KONEXYION

JAGDISH KONEXYON est né d’une rencontre entre l’auteur, compositeur, interprète mauricien, Jagdish Kinnoo, membre fondateur de Massilia Sound System, Laurent Sarthou acordéoniste français,Patrick Lombe, guitariste et percussioniste réunionnais, et DJ Selecta Willy.

La mixité des origines et des influences multiculturelles des musiciens donne naissance à un subtil mélange musical. Jagdish Konekyon nous offre aujourd’hui un nouveau son : Urban Sega, à la croisée des chemins entre Océan Indien et Méditérranée.

https://www.youtube.com/watch?v=f31Vw7wq0qU

Buvette et petite restauration sur place assurées par les habitant.e.s

Résidence L’Abeille 45 Av. de l’Abeille, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « JAGDISH KONEXYON », « cache_age »: 86400, « description »: « » Kiti Riz », Extrait du LP de Jagdish Konexyon. Su00e9ga de l’u00eele Maurice, enregistru00e9 u00e0 Marseille.sortie en novembre 2018.nSuivez-nous : https://www.facebook.com/jagdishkonexyon/ », « type »: « video », « title »: « Clip Kiti Riz – LP Kiti Riz – Jagdish Konexyon – 2018 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/f31Vw7wq0qU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=f31Vw7wq0qU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC0WzZDakGmc9sxepl5V5xhw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=f31Vw7wq0qU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00