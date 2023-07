Nos Quartiers d’été – épisode 2 ! Résidence La Poterne Lille, 26 juillet 2023, Lille.

Les associations Itinéraires, Pause Café Solidaire et la Mairie du Vieux-Lille vous ont concocté une première après-midi gratuite d’animations autour des thèmes des jeux, des sports et du développement durable.

Au programme : Jeux flamands, initiations au tir à l’arc, à la boxe éducative, Badminton, speed ball avec goûter offert. D’autres surprises pour petits et grands vous attendent notamment préparées par des habitantes du quartier qui se sont investies : atelier de décoration à partir de matières plastiques recyclées, Chamboule-tout…

Venez nombreux famille, enfants, ados, adultes et seniors !

Accès libre de 14h à 17h, jardin de la Résidence La Poterne, 155 rue du Bastion St André dans le Vieux-Lille.

Plus de renseignements au 07 87 22 29 17.

