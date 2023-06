Inauguration »Situation(s) – Trait d’Union » Résidence la Fosse aux bergers Villemomble, 2 septembre 2023, Villemomble.

Inauguration »Situation(s) – Trait d’Union » Samedi 2 septembre, 10h00 Résidence la Fosse aux bergers

Le final de trois années d’expérimentation et de trois mois d’ateliers : la découverte des fresques géantes et moins géantes qui parsemeront les quartiers des Marnaudes, de la Fosse aux Bergers et de la Sablière. Un dernier témoignage de la vie à l’intérieur des bâtiments voués à la destruction prochaine. Un appel à la vie comme un arrêt dans le temps.

Résidence la Fosse aux bergers 4 Rue du Commandant Belleux 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T20:30:00+02:00

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T20:30:00+02:00

©Clément Valette