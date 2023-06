Ateliers création de fresques »Trait(s) d’Union » Résidence la Fosse aux bergers Villemomble, 11 juillet 2023, Villemomble.

Ateliers création de fresques »Trait(s) d’Union » 11 juillet – 30 août Résidence la Fosse aux bergers

Au milieu de la Force aux Bergers, de la Sablière et des Marnaudes. Des ateliers peinture vont pousser. Des petits qui nécessiteront des pinceaux, des rouleaux, et des plus grands qui nécessiteront des nacelles ou des extincteurs. Tout le monde est convié, à partager les mots de son quotidien, de sa vie, au sein d’un quartier, d’une histoire. De 1 à 100 ans, de 2 à 40m de hauteur.

Résidence la Fosse aux bergers 4 Rue du Commandant Belleux 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

2023-08-30T09:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

©Eva Niederlander