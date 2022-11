Marché de Noël à la résidence La Boisserie Résidence La Boisserie Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Marché de Noël à la résidence La Boisserie Résidence La Boisserie, 2 décembre 2022, Montargis. Marché de Noël à la résidence La Boisserie Vendredi 2 décembre, 14h00 Résidence La Boisserie Marché de Noël à la résidence La Boisserie Résidence La Boisserie 1 rue Jacques Frayer 45200 montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire Le marché de Noël le 2 décembre de 14h à 18h au sein de la résidence, ouvert à tous, en présence d’artisans du Loiret (savons bio, bouillottes aux graines de lin, sablés de Noël, chocolat, laine et dentelle, bijoux fantaisie, poterie céramique, miel du gâtinais).

