Atelier Stand Up Résidence Jeanne d’Arc Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Atelier Stand Up Résidence Jeanne d’Arc, 31 octobre 2022, Poitiers. Atelier Stand Up 31 octobre – 7 novembre Résidence Jeanne d’Arc

Gratuit, sur inscription

Tu aimes rire et faire rire ? Viens apprendre les rouages de l’humour et du théâtre d’impro ! Résidence Jeanne d’Arc 49 rue de la Cathédrale 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Crous de Poitiers organise trois ateliers accompagnés par deux professionnelles du théâtre (Rictus Comedy Club) pour découvrir l’univers du stand up et du comedy club. Trois dates sont prévues :

– le 31 octobre

– le 3 novembre

– le 7 novembre Il est recommandé de participer aux trois ateliers. N’oublie pas de t’inscrire en utilisant le formulaire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T18:30:00+01:00

2022-11-07T20:00:00+01:00 Crous de Poitiers

Poitiers Vienne