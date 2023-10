Exposition de cartes postales anciennes de la ville Résidence Isabeau de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Exposition de cartes postales anciennes de la ville Résidence Isabeau de Roubaix Roubaix, 20 octobre 2023, Roubaix. Exposition de cartes postales anciennes de la ville 20 et 21 octobre Résidence Isabeau de Roubaix A l’occasion du 20ème anniversaire de la résidence Isabeau de Roubaix, l’équipe de la résidence expose près de 200 cartes postales anciennes de la ville, en collaboration avec la Médiathèque et la Bibliothèque Numérique de Roubaix, afin de les faire découvrir au grand public. Cette exposition permet de valoriser le patrimoine de la ville de Roubaix et ses différents quartiers – dont celui de la Fosse aux Chênes où est implantée la résidence Isabeau de Roubaix. Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition de voitures anciennes. Résidence Isabeau de Roubaix 53 rue de Saint-Antoine – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T11:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 CH Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Résidence Isabeau de Roubaix Adresse 53 rue de Saint-Antoine - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Résidence Isabeau de Roubaix Roubaix latitude longitude 50.696831;3.176435

Résidence Isabeau de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/