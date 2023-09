Séjour à Paris Résidence Internationale de Paris Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Séjour à Paris Résidence Internationale de Paris Nantes, 22 octobre 2023, Nantes. Séjour à Paris 22 – 27 octobre Résidence Internationale de Paris Le trajet aller-retour se fait avec un transporteur gapençais, qui restera sur place (6900 euros) Le séjour se déoule du 22.10.2023 au 27.10.2023.

L’hébergement se fait à La Résidence Internationale (20ieme)

Le groupe est composé de 40 enfants de 10 et 11 ans ainsi que de 6 adultes.

A programme La Tour Eiffel, Montmartre, Les Invalides, Les Champs Elyséees, L'Arc de Triomphe, Le Musée du Louvre, L'Ile de la cité, l'Assemblée Nationale, Croisière sur la Seine.

