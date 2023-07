Et si on passait du temps ensemble ? Résidence Félix Pécaut Salies-de-Béarn, 27 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Parents, enfants, retrouvez vous dans la joie et la bonne humeur pour une matinée jeux et rires… Les équipes du Savoir-partagé, de l’Office 64, et de la mairie vous réservent de nombreuses surprises en compagnie du Ludotruck et du clown Bigoudi

9h : petit-déjeuner

10h : spectacle de clown suivi de jeux.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Résidence Félix Pécaut

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parents and children, join in the fun and good humour for a morning of games and laughter… The Savoir-partagé, Office 64 and Town Hall teams have a whole host of surprises in store for you, accompanied by the Ludotruck and Bigoudi the clown.

9am: breakfast

10am: clown show followed by games

Padres e hijos, únanse a la diversión y al buen humor en una mañana de juegos y risas… Los equipos de Savoir-partagé, Office 64 y el Ayuntamiento te reservan un montón de sorpresas, acompañados por el Ludotruck y el payaso Bigoudi.

9h: desayuno

10 h: espectáculo de payasos seguido de juegos

Eltern und Kinder treffen sich in fröhlicher Stimmung zu einem Vormittag voller Spiele und Lachen… Die Teams des Savoir-partagé, des Office 64 und des Rathauses halten zahlreiche Überraschungen in Begleitung des Ludotrucks und des Clowns Bigoudi für Sie bereit

9 Uhr: Frühstück

10 Uhr: Clownshow gefolgt von Spielen

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Béarn des Gaves