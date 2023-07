« Le petit bal des sens » Spectacle participatif de danse et musique. Résidence en Autonomie La Butte aux Pinsons. Bagnolet, 3 juillet 2023, Bagnolet.

« Le petit bal des sens » Spectacle participatif de danse et musique. 3 et 13 juillet Résidence en Autonomie La Butte aux Pinsons. Spectacle pour les résident.e.s de La Butte aux Pinsons.

Une danseuse et une musicienne prennent place, se posent après un voyage inconnu. Elles dialoguent à travers leur art poétique, léger et avec une pointe d’humour.

Puis un pont se tend entre les artistes et le public, on se rapproche. Une invitation émerge pour danser, pour se laisser emporter, retrouver le mouvement et le plaisir d’être ensemble, il est le temps de « Le petit bal des sens »

Ce spectacle fait partie de la programmation de LAHUAN Arbres aux mille et une histoires, art culture pour tous et toutes dans les parcs de la Seine Saint Denis.

La Cie Cuerpo Libre rencontrera les personnes âgées et le personnel de la Résidence en autonomie « La butte aux pinsons », elle offrira ce spectacle participatif et un atelier de danse pour toutes et tous.

Les résident.e.s viendront ensuite au Parc Jean Moulin Les Guilands pour une après-midi artistique et culturelle en plein air.

Résidence en Autonomie La Butte aux Pinsons. 78 Rue Robespierre, 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

©Leila Jdahim