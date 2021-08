La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Résidence éducative 2ème partie La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La résidence éducative est un des évènements phares du réseau SENS, réunissant une petite vingtaine d’assosde jeunes engagés pour l’Éducation à la Citoyennetéet à la Solidarité (ECS). L’objectif principal est deréunir une quinzaine de personnes pour créerensemble des outils pédagogiques d’ECS. Cet évènement est ouvert à aux membres d’associationsdu réseau SENS (personnes salariées, bénévoles,volontaires, stagiaires), mais aussi des jeunes de La Rochelle (associations liées à l’ECS,jeunes d’organismes socio-culturels, membres d’Avenir En Héritage). Cette édition portera sur la thématique suivante : Comment construire des parcours pédagogiquesd’ECS en complémentarité avec les acteurs del’éducation formelle permettant d’outiller les jeunesface aux enjeux de société actuels et répondant àleurs attentes et besoins ? Inscriptions : [https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/residence-educative-2021-2](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/residence-educative-2021-2) Pour toute information, contactez Lisa à [reseau@starting-block.org](mailto:reseau@starting-block.org) Organisé par Starting-Block et des associations du réseau SENS, la Résidence éducative est un moment de rencontres, d’échanges de création pédagogique et de partage de ressources. La Rochelle La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T14:00:00

