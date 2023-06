C’est absurde Résidence du village Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

Wattignies C’est absurde Résidence du village Wattignies, 4 juillet 2023, Wattignies. C’est absurde Mardi 4 juillet, 11h00 Résidence du village En extérieur au centre de la résidence village, entrée libre Résidence du village 111 Avenue du 14 Juillet, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T11:00:00+02:00 – 2023-07-04T11:45:00+02:00

2023-07-04T11:00:00+02:00 – 2023-07-04T11:45:00+02:00 Kalimba Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattignies Autres Lieu Résidence du village Adresse 111 Avenue du 14 Juillet, 59139 Wattignies Ville Wattignies Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Résidence du village Wattignies

Résidence du village Wattignies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattignies/