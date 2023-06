La bib’ au stade Résidence du Stade Beauchamp Beauchamp Catégories d’Évènement: Beauchamp

La bib' au stade 11 – 25 juillet, les mardis Résidence du Stade Gratuit La médiathèque investit les rues de Beauchamp. Le temps d'un après-midi, les familles sont invitées à venir écouter des histoire contées par les bibliothécaires. Un espace ludothèque sera également mis à disposition des familles pour jouer ensemble (puissance 4, UNO, Mölkky,…). Résidence du Stade Avenue de l'Egalité 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d'Oise Île-de-France

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

