Résidence du sculpteur Thierry Aurégan Médiathèque Impasse des tisserands Bellou-en-Houlme

2022-04-25 – 2022-04-29

Bellou-en-Houlme Orne Bellou-en-Houlme Créer des empreintes avec de la terre et concevoir une oeuvre collective (stèle, frise) pour tout public

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque

Organisé en partenariat avec le Fonds Départemental d'Art Contemporain de l'Orne.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

bibli-bellou-en-houlme@orange.fr +33 2 33 96 29 43

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Organisé en partenariat avec le Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Orne. Médiathèque Impasse des tisserands Bellou-en-Houlme

