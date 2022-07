Visite guidée de l’Hôtel du Vasseur de Verville Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite guidée de l’Hôtel du Vasseur de Verville Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville, 18 septembre 2022, Pontoise. Visite guidée de l’Hôtel du Vasseur de Verville Dimanche 18 septembre, 14h00 Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville

Sur inscription

Construit par le seigneur de Verville, écuyer et contrôleur du roi, cet hôtel particulier est le lieu de résidence du préfet depuis 1881. Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville 39 rue de la Coutellerie 95300 Pontoise Centre-Ville Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France SNCF C gare de Pontoise / RER C / A15 [{« link »: « http://www.val-doise.gouv.fr »}]

01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr En 1767, le seigneur de Verville, écuyer et contrôleur de la maison du roi, transforme la demeure de ses parents, en une « folie ». La façade de l’hôtel est néoclassique, scandée d’un portique de quatre colonne corinthiennes surmonté d’une balustrade. A l’intérieur : riches tapisseries à personnages, composées de six panneaux exécutés à Beauvais d’après les dessins de Boucher et de Fragonard. L’hôtel a conservé la majorité de son mobilier d’origine (sièges Régence, commode en marqueterie…) Les jardins offrent un beau point de vue sur Pontoise. Visites guidées toutes les 20 mn

Inscription obigatoire+pièce d’identité sur www.val-doise.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 Ville de Pontoise

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le Vasseur de Verville Adresse 39 rue de la Coutellerie 95300 Pontoise Centre-Ville Ville Pontoise lieuville Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le Vasseur de Verville Pontoise Departement Val-d'Oise

Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le Vasseur de Verville Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Visite guidée de l’Hôtel du Vasseur de Verville Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville 2022-09-18 was last modified: by Visite guidée de l’Hôtel du Vasseur de Verville Résidence du Préfet du Val-d’Oise – Hôtel Le Vasseur de Verville Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le Vasseur de Verville 18 septembre 2022 Pontoise Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le Vasseur de Verville Pontoise

Pontoise Val-d'Oise