Hauts-de-Seine Visite guidée de la résidence du Point-du-Jour de Fernand Pouillon Résidence du Point-du-Jour Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Visite guidée de la résidence du Point-du-Jour de Fernand Pouillon Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Résidence du Point-du-Jour Entrée libre À l’emplacement des anciennes usines Salmson, Fernand Pouillon, grand bâtisseur des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, édifie plus de 2 200 logements. L’ensemble des immeubles a ainsi reçu le label de l’Etat « Architecture contemporaine remarquable » Résidence du Point-du-Jour RDV rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Les usines Salmson laissent place en 1959-1961 à la résidence du Point-du-Jour, construite par le talentueux Fernand Pouillon. Rien n’est laissé au hasard, Fernand Pouillon attache autant d’importance aux intérieurs qu’aux extérieurs. RDV à l’entrée de la résidence sud (à côté de la banque SG) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

