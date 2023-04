Concert de jazz par le trio de jazz manouche Mayo Hubert Résidence du Moulin d’Ascq, 30 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dimanche 30 avril 2023, à 15h à l’Ehpad du Moulin-d’Ascq, concert de jazz par le trio de jazz manouche Mayo Hubert Gratuit et ouvert à tous

Formé de deux guitaristes et d’un contrebassiste, Mayo Hubert représente la continuité et la relève de la jeune génération des manouches d’Alsace avec son swing vif et svelte typique de la région, alliant une attaque vigoureuse à un phrasé tranché et aérien.

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55 et villeneuvedascq.fr

Résidence du Moulin d’Ascq Résidence du Moulin d’Ascq, 53 rue du Moulin d’Ascq 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Ascq Nord Hauts-de-France

2023-04-30T15:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

