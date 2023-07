Cet évènement est passé Animations Familiales les mercredis de Juillet Résidence du Lion d’Or Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Animations Familiales les mercredis de Juillet Résidence du Lion d’Or Lille, 12 juillet 2023, Lille. Animations Familiales les mercredis de Juillet 12 – 26 juillet, les mercredis Résidence du Lion d’Or Entrée Libre C’est tous les mercerdis de Juillet !

Sur le grand espace vert de la Résidence du Lion d’Or, rue faubourg de Roubaix à Lille. Le centre social Albert Jacquard vous invite en famille :

Mercredi 12 juillet : Initiation aux percussions avec Cohès Art.

Mercerdi 19 juillet : Initiation à l’aquarelle avec Ségolène.

Mercredi 26 Juillet : Goûter partagé.

Horaire : De 15h00 à 18h00,

Lieu : Résidence Lion d’Or, rue Faubourg de Roubaix à Lille

Lieu : Résidence Lion d'Or, rue Faubourg de Roubaix à Lille
Ouvert à tous ! Gratuit
Résidence du Lion d'Or
Rue Faubourg de roubaix, 59800 Lille
Lille 59370 Saint-Maurice Pellevoisin
Nord Hauts-de-France
contact@csjacquard.fr
0320519047
Métro Saint Maurice Pellevoisin

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00
2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

