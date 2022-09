Conférence-diaporama Balade provençale Résidence du Lac de Bel Air Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Conférence-diaporama Balade provençale Résidence du Lac de Bel Air, 10 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Conférence-diaporama Balade provençale Lundi 10 octobre, 15h45 Résidence du Lac de Bel Air

Gratuit, inscriptions auprès du CCAS

Animée par M. et Mme Jacqottin, avec goûter offert. Résidence du Lac de Bel Air 9 Rue de Bel air, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T15:45:00+02:00

2022-10-10T17:30:00+02:00 freepik

