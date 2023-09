Découverte des habitats intermédiaires à Rieucros Résidence du château de Rieucros Rieucros, 13 octobre 2023, Rieucros.

Découverte des habitats intermédiaires à Rieucros Vendredi 13 octobre, 15h00 Résidence du château de Rieucros Gratuit. Sur inscription, auprès du CAUE de l’Ariège. Rendez-vous au chemin du stade au niveau du monument aux morts de Rieucros.

Découverte d’une opération d’habitats intermédiaires à Rieucros, portée par Alogea, bailleur social et maître d’ouvrage, et conduite par l’équipe de maîtrise d’œuvre Architecture et paysage (mandataire), ESI, Bim.B et Idtec. La visite architecturale sera animée par Barthélémy Dumons, architecte, accompagné de Denis Dupuy, chargé d’opération, et André Roques, maire de Rieucros.

Les 24 logements sociaux sont situés dans un ensemble en friche composé d’une ancienne maison de maître et d’un parc attenant, réaménagé par la commune de Rieucros. Le projet adopte le modèle d’une cité jardin, organisée autour d’un grand parc paysager. Il comprend six appartements réhabilités dans la maison de maître et 18 logements neufs construits en ossature bois.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de développement durable, en cherchant à maîtriser les coûts, le foncier et la qualité architecturale. La typologie d’habitat proposée offre une réponse innovante aux contraintes de densité urbaine, tout en favorisant la revitalisation des centres anciens et le développement du « vivre ensemble ».

Résidence du château de Rieucros Chemin du stade, 09500 Rieucros Rieucros 09500 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « caue.ariege@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 09 78 30 »}] Stationnement le long du chemin du stade ou au niveau du parking du stade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Alogea