Nord Exposition à la Résidence du Beigneau Résidence du Beigneau Lille, 27 avril 2019, Lille. Exposition à la Résidence du Beigneau 27 avril – 4 mai 2019 Résidence du Beigneau – Réalisation et exposition de l’œuvre (le panneau passes-têtes) avec prises de portraits à la résidence pour séniors du Beigneau à Wazemmes du 27 avril au 4 mai – Le panneau passes-têtes terminera son périple au salon de la Maison Folie de Wazemmes jusqu’au mois de décembre, une sélection de photos de Wazemmois sera également exposée. https://www.facebook.com/Notre-Eldorado-à-Wazemmes Les artistes ayant participés à la réalisation sont : > Enaelle’s Arts, Kimi Soens, Jerry Colombin, Sarah BOWE et Grégory WILLAUME (création de sculptures pour « Les fenêtres qui parlent ») Résidence du Beigneau 112 rue de Wazemmes 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Notre-Eldorado-u00e0-Wazemmes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T09:00:00+02:00 – 2019-04-27T19:00:00+02:00

Résidence du Beigneau
Adresse 112 rue de Wazemmes 59000 Lille
Ville Lille

