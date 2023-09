Ateliers mémoire – PEPS EUREKA Résidence Domitys Vernouillet, 11 septembre 2023, Vernouillet.

Ateliers mémoire – PEPS EUREKA Lundi 11 septembre, 14h00 Résidence Domitys

Le Programme d’Education Pour la Santé Eurêka est une méthode qui permet au quotidien :

o D’apprendre à se faire des repères pour retrouver des objets égarés ;

o De se souvenir des noms propres, des choses à faire ;

o D’améliorer l’aisance verbale ;

o De développer l’esprit d’observation, la mémoire des chiffres, des visages ;

o D’apprendre à s’orienter plus facilement.

Ce programme, efficace et divertissant, se déroule en 10 séances, animées par des personnes formées spécifiquement à la méthode.

Résidence Domitys 61 rte de Crécy – 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T14:00:00+02:00 – 2023-09-11T17:00:00+02:00

prévention mémoire