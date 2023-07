Robe à l’envers – Matières à engagement Résidence DOMITYS Les Eaux Vives Digne-les-Bains, 3 juillet 2023, Digne-les-Bains.

Robe à l’envers – Matières à engagement 3 – 14 juillet Résidence DOMITYS Les Eaux Vives

Travail de création et ateliers avec les résidents de Domitys-Les Eaux-Vives.

Engagement (nom masculin) :

Acte par lequel on s’engage à accomplir quelque chose ; promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie.

Action de mettre un objet en gage.

Pour les existentialistes, acte par lequel l’individu assume les valeurs qu’il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence.

Au football, action de remettre la balle en jeu après un but.

Résidence DOMITYS Les Eaux Vives Digne-les-bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

©.