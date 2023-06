Cet évènement est passé Soirée dansante fête de la musique Résidence Domitys le village Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Soirée dansante fête de la musique Résidence Domitys le village Vierzon, 23 juin 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Venez danser sur le rythme des années 80 et variétés françaises avec Sébastien Lecoin..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . 20 EUR.

Résidence Domitys le village

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

