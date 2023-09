Festivités médiévales Résidence Domitys Le Parc de Vinci Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Festivités médiévales 16 et 17 septembre Résidence Domitys Le Parc de Vinci Entrée libre

Au coeur d’un campement médiéval, venez découvrir des artisans et exposants, avec la participation des « Lames Amboisiennes ».

Artisans : forgeron, tanneur, apothicaire…

forgeron, tanneur, apothicaire… Exposants : pierres, bois, cuir, bijoux d’époque…

pierres, bois, cuir, bijoux d’époque… Jeux pour enfants : concours dragon-licorne

concours dragon-licorne Jeux en bois

Déambulation et danse médiévale

Buvette et snacking sur place

Résidence Domitys Le Parc de Vinci 21 rue Saint-Denis, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247307711 http://www.domitys.fr La résidence Domitys est installée dans une ancienne demeure bien connue de la population locale et dispose d’un parc majestueux avec un cèdre du Liban bicentenaire et une vue sur Amboise et son château imprenable ! parking sur place et a proximite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DOMITYS