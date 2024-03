Résidence d’été avec Pauline Rima et Antoine Duchenet Labo 10 et Studio 25 Bazouges-la-Pérouse, mercredi 26 juin 2024.

Résidence d’été avec Pauline Rima et Antoine Duchenet Labo 10 et Studio 25 Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer ou simplement voir travailler les artistes dans leurs ateliers.

Pauline Rima réalise avec finesse des œuvres et installations spatiales qu’elle conçoit comme des extensions de peintures.

Son travail a été récemment présenté lors d’expositions personnelles au Frac Normandie Caen, à SecondRoom à Anvers ainsi qu’à Médium Argent à Rouen.

Plusieurs expositions collectives Maison contemporain à l’espace Bertrand Grimond à Paris, Théâtre des expositions des Beaux-Arts de Paris, espaces d’art contemporain de Caen.

Pauline Rima est une artiste basée à Caen. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen.

Le travail de peinture d’Antoine Duchenet se construit et se déploie essentiellement à travers des séries.

Artiste basé entre Paris et Caen, il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (DNSAP) et de l’Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen (DNSEP).

Ce temps de résidence va être consacré à la poursuite d’une série de toiles en grand format interrompue à l’été 2020.

Ateliers des artistes et espaces d’exposition ouverts au public les samedis et dimanches de 15h à 18h.

Pot de départ dimanche 1er septembre à 12h

Tout public / Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 15:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Labo 10 et Studio 25 10 et 25 rue de l’Eglise

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@superflux.art

L’événement Résidence d’été avec Pauline Rima et Antoine Duchenet Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne