Ateliers Cap-Bien Etre Résidence des vignes La turballe, jeudi 18 janvier 2024.

Ateliers Cap-Bien Etre Apprenez à mieux gérer vos émotions au quotidien Atelier ouvert à tous à partir de 60 ans 18 janvier – 8 février Résidence des vignes – Adulte: 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T09:30:00+01:00 – 2024-01-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T09:30:00+01:00 – 2024-02-08T12:00:00+01:00

Apprenez à mieux gérer vos émotions au quotidien

Atelier ouvert à tous à partir de 60 ans

Résidence des vignes 11 rue Michelet 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ateliers-cap-bien-etre-la-turballe.html »}]

LOISIRS SANTE