Duo en vitrine pour La Castélorienne à Montval-sur-Loir Résidence des Vertolines Montval-sur-Loir, 7 octobre 2023, Montval-sur-Loir.

Duo en vitrine pour La Castélorienne à Montval-sur-Loir Samedi 7 octobre, 15h00, 16h00, 17h00 Résidence des Vertolines Entrée libre

Le Théâtre I.N.K. s’installe en résidence pendant une semaine afin de créer une oeuvre en fonction de l’espace. Les trames dramaturgique et sonore des performances sont inspirées de témoignages de débuts d’histoires d’amour racontés par des citoyen.ne.s fréquentant le lieu de diffusion.

Représentations : 7 octobre 2023

Collage des extraits et écriture : Isabelle Wéry

Mise en scène : Florence Loison

Conception sonore : Laurianne Bézier

Interprètes : Marjorie Kellen et Marilyn Perreault

Régie et direction technique : Ludovic Lemancel

Citoyen.ne.s : Claude Marchand et Katia Firmin, Élodie Gandon Mendoza et Raúl Mendoza Vazquez, Françoise Denouette et Guy Hennequin, Suzanne et Bernard Blateau, Frédéric Gaboyer et Dominique Gouesse, Ann et Thierry Franchet.

Résidence des Vertolines 6 Allée des Vertolines, Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir 72500 Château-du-Loir Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.theatreink.com/spectacles/duo-en-vitrine-4e-%C3%A9dition/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T15:30:00+02:00

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

amour theatre

Jade Barshee et Jon Lachlan Stewart dans le Duo en vitrine du Théâtre des Marais – Val-Morin, Québec. Photographe : Julie Beauchemin