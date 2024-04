« Résidence des Thés » Place Frédéric Mistral Tarascon, samedi 20 avril 2024.

« Résidence des Thés » Place Frédéric Mistral Tarascon Bouches-du-Rhône

L’exposition Résidence des Thés de l’artiste Barbentanaise Marie Claire Rey rassemble plus d’une centaine d’oeuvres qui nous révèlent un fabuleux dressing intimiste et coloré empreint de poésie et d’humanité, réminiscences de l’enfance, …

… Challenge fou de l’artiste, dont la volonté est de travailler sur l’infiniment petit !

Avec quelques sachets de thé ficelés et étiquetés, agencés selon ses inspirations du moment, rehaussés d’aquarelle et de quelques traits de feutre, Marie Claire donne une nouvelle vie à l’objet de consommation qui de ses doigts de fée devient soudainement porteur de rêve ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-06-29

Place Frédéric Mistral Les Cordeliers Musée d’Art et d’Histoire

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement « Résidence des Thés » Tarascon a été mis à jour le 2024-03-29 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)