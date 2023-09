Atelier Fresque – par la Maison des Jeunes et de la Culture Résidence des Prés Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Atelier Fresque – par la Maison des Jeunes et de la Culture Résidence des Prés Sully-sur-loire, 4 octobre 2023, Sully-sur-loire. Atelier Fresque – par la Maison des Jeunes et de la Culture Mercredi 4 octobre, 15h00 Résidence des Prés par la Maison des Jeunes et de la Culture – avec le soutien de la Ville de Sully sur Loire – Prévoir une tenue adaptée – Tout public – Résidence des Prés Sully-sur-loire Sully-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T19:00:00+02:00

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T19:00:00+02:00 FMACEN045V50B74S PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Résidence des Prés Adresse Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Résidence des Prés Sully-sur-loire latitude longitude 47.76478;2.3771

Résidence des Prés Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/