Atelier musical Résidence des Fontinettes Arques, 5 juillet 2023, Arques.

Un atelier-concert, ludique, participatif et convivial !

L’association Les Concerts de Poche propose une rencontre musicale de 2 heures, constituée d’un temps d’atelier participatif et d’un concert.

Julien Beautemps, jeune virtuose de l’accordéon accompagné par la médiatrice de l’association, interviendra directement au sein de la structure et invitera les participants à créer une histoire collectivement et en inspirant d’extraits musicaux. S’ensuivra un concert de l’accordéoniste, et un temps d’échange entre l’artiste et le public !

Résidence des Fontinettes 15 rue Paul Couturier 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais

2023-07-05T11:30:00+02:00 – 2023-07-05T12:30:00+02:00

