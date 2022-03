Résidence d’enregistrement trille(s) L’Athanor, 7 mars 2022, Albi.

du lundi 7 mars au jeudi 10 mars à L’Athanor

Charles Dubois : batterie Florian Tositti : batteria Félix Chaillou-Delecourt : vielle à roue, violon Lise Barkas : vielle à roue, cornemuse Quartet né lors d’une résidence en Août 2020 puis d’un concert en l’église Saint-Geneviève de Mulhouse dans le cadre du festival MÉTÉO, TRILLE(S) explore une symétrie de jeux et ainsi l’assemblage de 2 instruments doublement éloignés de par leur pratique habituelle et usuelle. Charles Dubois, Félix Chaillou-Delecourt, Lise Barkas, et Florian Tositti donnent forme, avec cette formation, à une multiphonie à géométrie variable. Comme la rencontre d’un axe d’à-coups acoustiques se croisant, s’élevant, se désynchronisant, explorant ainsi l’explosion de battements par une fragmentation puis une sédimentation des rythmiques, des textures et des volumes, une dilatation des notes et des mélodies dans l’étirement et l’équilibre. Le projet trille(s) reçoit le soutien du festival Météo et des Instants chavirés. [[https://kristallroll.bandcamp.com/album/trilles](https://kristallroll.bandcamp.com/album/trilles)](https://kristallroll.bandcamp.com/album/trilles)

L'Athanor Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi



