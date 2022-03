Résidence d’enregistrement MYOTIS Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Résidence d’enregistrement MYOTIS Grand Théâtre des Cordeliers, 28 mars 2022, Albi. Résidence d’enregistrement MYOTIS

du lundi 28 mars au vendredi 1 avril à Grand Théâtre des Cordeliers

© Vera Bezrukova MYOTIS met en son une famille de Chauves-Souris. Dans une recherche basée sur le rythme et la matière sonore autour de la batterie, Anthony Laguerre exprime une sensibilité, une douceur ou encore une puissance grâce à ses mélodies non conventionnelles. Toujours à la limite du larsen, il met en vibration l’espace dans lequel il joue pour tendre vers une sensation de cathédrale sur saturée ou encore une forêt primaire nocturne. Anthony Laguerre va se plonger dans un deuxième enregistrement de Myotis lors de cette résidence au GMEA. Ce travail qui aboutira à un second album approfondira sa recherche électroacoustique autour de sa batterie. Anthony Laguerre : batterie, harmonica et effets Production déléguée : Motrice Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T17:00:00

